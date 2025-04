Thaciano lamenta derrota do Santos em estreia do Brasileirão e projeta reencontro com ex-clube

O meia pregou respeito ao ex-clube, mas espera ajudar o Santos a conseguir o triunfo diante dos torcedores alvinegros.

"Tenho um carinho muito grande pelo Bahia, mas hoje defendo as cores do Santos FC. Espero dar o meu melhor para que a gente possa conseguir os três pontos, que serão importantes para a sequência do campeonato. Como eu falei, o Brasileirão é muito difícil, e é importantíssimo sempre ganhar em casa. Sabemos da força do nosso torcedor e eles vão nos impulsionar na busca pelo objetivo", concluiu o camisa 16.

A bola rola no gramado da Vila Belmiro a partir das 20h30 (de Brasília), pela segunda rodada do Brasileirão.