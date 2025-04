Talleres x São Paulo: veja onde assistir à estreia tricolor na Libertadores

Eliminado do Campeonato Paulista no início do mês, o São Paulo estreou no Brasileirão no último sábado, contra o Sport, no Morumbis, e ficou no empate sem gols. Assim, a equipe, que vinha de uma derrota para o Palmeiras pela semifinal do Estadual, emendou o segundo jogo sem vitória.

Para o confronto, o técnico Luis Zubeldía não poderá contar com Lucas Moura. O atleta vem se recuperando de um trauma no joelho direito. Já Oscar, que teve diagnosticada uma pequena lesão na região posterior da coxa esquerda, é dúvida. O jogador vem se limitando a trabalhos leves no CT da Barra Funda.