Talleres x São Paulo: veja informações e prováveis escalações do duelo pela Libertadores

O técnico Luis Zubeldía chega pressionado para a estreia no torneio continental, já que o São Paulo apresentou pouca evolução dentro de campo nos primeiros meses do ano e não conseguiu vencer o Sport no último sábado, em pleno Morumbis, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor, que não pôde contar com Lucas e Oscar, empatou com o Leão em 0 a 0.

