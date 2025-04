Sesc RJ Flamengo busca reação na série contra Osasco nas quartas de final da Superliga

No primeiro jogo do playoff, o Osasco São Cristóvão Saúde entrou em quadra com Giovana, Polina, Maira, Natália, Valquíria, Larissa e Camila Brait. Tifanny permaneceu em quadra a partir do segundo set e, ao lado de Natália, foi a atacante mais efetiva da partida. O técnico Luizomar Moura, contudo, não confirma qual será o time escalado para iniciar o jogo desta quarta-feira.

"Nós conquistamos o Campeonato Paulista e a Copa Brasil com a força de um grupo unido, trabalhador e focado em lutar para fazer sempre o melhor. Foi assim também no último jogo. Perdemos o primeiro set, mas não nos deixamos abater. Seguimos juntas, uma ajudando a outra, seguindo o plano tático elaborado pelo Luizomar e pela comissão técnica e fomos recompensadas com a vitória. Agora, é seguir com ainda mais força, porque teremos mais um confronto duro contra o Rio. Aliás, como manda a tradição desse duelo", disse a líbero e capitã Camila Brait.

Caso Osasco não carimbe o passaporte para a semifinal nesta quarta, o terceiro e decisivo jogo do playoff volta para o ginásio José Liberatti e aconteceria na sexta-feira da próxima semana. O time osasquense tem a vantagem de fazer dois dos três jogos possíveis em casa por ter feito a melhor campanha na fase de classificação. A equipe comandada pelo técnico Luizomar terminou em terceiro lugar, com 47 pontos, enquanto o time carioca ficou na sexta posição, com 42.