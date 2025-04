São Paulo empata jogo de ida das quartas da Copa do Brasil sub-17 com o Sport

O São Paulo visitou o Sport nesta terça-feira, na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE), pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil sub-17. As equipes ficaram no 0 a 0 no primeiro embate decisivo.

O Tricolor, agora, busca vencer a partida de volta para garantir a vaga nas semifinais da competição. Antes de enfrentar o Sport, o São Paulo passou pelo Ismaily-MS, na primeira fase, e pelo Athletico-PR, nas oitavas de final.