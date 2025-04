Sakamoto, Pucinelli e Daniel Dutra Silva estreiam com vitória no ATP Challenger 75

Com uma grande atuação, o campineiro Matheus Pucinelli garantiu vaga nas oitavas de final do Campeonato Internacional de Tênis de Campinas, ATP Challenger 75, ao vencer o japonês Yuki Mochizuki por 2 sets a 0 em sua estreia na chave principal, com um duplo 6/2.

"Consegui sacar firme, jogar bem taticamente, achei uma bela estreia. Tem muita gente da minha família aqui, amigos também. É sempre legal contar com eles, olhar pra torcida e vê-los. Sair com uma vitória então, é melhor ainda. Agora é me recuperar bem para estar 100% no próximo jogo", disse Pucinelli.

Pedro Sakamoto, por sua vez, impôs seu ritmo de jogo e venceu Ignacio Monzon por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 6/2. O tenista destacou a dificuldade da estreia e ressaltou o que espera da sequência da competição.