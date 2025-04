Romeu Tuma Jr. faz duras críticas à pedido de afastamento e esclarece situação de impeachment de Augusto

"Estou aqui entregando minha defesa, na verdade, em respeito ao Conselho, em respeito também à Comissão de Ética do Conselho Deliberativo e principalmente em respeito à instituição Corinthians. Eu acho um pedido descabido, porque, na minha opinião, eu conheço muito o Estatuto do Corinthians, e não tem previsão legal para você pedir suspensão, afastamento preventivo, liminar de conselheiro e de presidente do Conselho. O Estatuto é muito claro. Não cabe isso, você tem que dar direito à ampla defesa. Aliás, é aquilo tudo que têm reclamado. As pessoas no clube têm direito à ampla defesa, ao devido processo legal, e eu também acho que eu tenho que ter esse direito. Até porque não há nada mais fácil do que defender a instituição Corinthians e proteger o Estatuto, pedir para que se cumpra o Estatuto. Antes de ser eleito presidente do Conselho, eleito pelos meus pares, eu sempre fui oposição, conselheiro que lutou muitas vezes para que o Estatuto fosse respeitado. Como presidente do Conselho, eu não poderia desrespeitar o Estatuto ou permitir que alguém o desrespeitasse. Então eu não acho que caiba suspensão liminar do presidente do Conselho, sem julgamento, sem direito a se defender. Quais são as acusações que pesam contra mim? Que eu obedeço as regras do Estatuto? Que eu peço para as pessoas cumprirem o Estatuto? Eu tenho obrigação legal estatuária", disse em entrevista à Central do Timão.

Romeu Tuma Júnior, então, falou sobre o processo de impeachment do presidente Augusto Melo e negou qualquer tipo de envolvimento no pedido da ação.

"Veja, por exemplo, o processo de impeachment. As pessoas precisam entender que eu não pedi o impeachment do presidente Augusto. Eu sempre fui parceiro do presidente, na eleição nós estivemos juntos. Agora, quando vem um pedido de impedimento do presidente ou dos vices, eu não posso fazer diferente do que o Estatuto determina. Se vocês resgatarem no noticiário, no começo, a oposição falava que eu estava protegendo o presidente. Depois, quando começou a andar o processo e foi para julgamento, os partidários disseram que eu estava acelerando o processo. É natural que o juiz do caso, o presidente do Tribunal vamos dizer assim, que é mais ou menos o meu papel, seja atacado pelos dois lados. Significa que ele está fazendo certo. Porque as pessoas que acompanham o Corinthians no dia a dia são testemunhas de que muitas vezes não se cumpriu o Estatuto no Corinthians. Aliás, é uma grande reclamação da nossa torcida, e eu era um que reclamava. Por que eu fui eleito presidente do Conselho? Justamente por isso. Para fazer cumprir o que está no Estatuto, doa a quem doer. Até a mim, injustamente, como está sendo agora, mas respeitando o Estatuto, respeitando o Corinthians, respeitando os conselheiros, vim apresentar a minha defesa, ainda que eu ache que seja arbitrário o que estão fazendo. Ainda que eu entenda que é arbitrário, que não tem nenhum amparo jurídico, eu estou aí, me defendendo. Está tudo bem. É melhor a democracia com justiça do que uma ditadura. É muito melhor. Só que assim, eu já falei algumas vezes que esse movimento talvez não seja contra mim. Talvez seja justamente contra os órgãos de fiscalização. Talvez seja aquilo que as pessoas não querem que seja fiscalizado. Reclamamos tanto na época da Renovação e Transparência, eu era um árduo cobrador das coisas que aconteciam. E por que não podemos cobrar hoje? Você já viu, por exemplo, o relatório da Ernst & Young? O presidente falou que mandou investigar, e a gente viu que tem um contrato que mandou investigar as gestões passadas. O que eu quero? Quero que apresentem o que tem contra as gestões passadas para a gente tomar providências se houver alguma coisa. Se não houver, nós vamos falar que não tem nada. Porque a nossa torcida ficam atacando: 'Por que não fizeram isso na gestão do Duílio? Por que não fizeram isso na gestão do Andrés?'. Se eles foram investigados, tem que apresentar o resultado", afirmou o dirigente.

Romeu Tuma Júnior também mencionou o relatório da empresa de consultoria Ernst & Young, contratada pelo Corinthians para auxiliar em governança, controles internos e apoiar o departamento de futebol.

"Não recebi os relatórios, e o Conselho tem cobrado. Aliás, o Conselho apurou muitas coisas. No dia que eu ganhei a eleição no Conselho, teve um conselheiro, que me apoiou, que pediu e nós votamos um requerimento. Eu determinei que a Comissão de Justiça que nós montamos apurasse quatro, cinco contratos da gestão anterior. Foi apurado, o resultado foi apresentando no Conselho. Eu nunca sentei em cima de nada. Não embarriguei nada. Tudo que é pedido dentro das regras, a gente faz. Não podemos criar uma guerra. O que temos de questões de cobrança, apuramos. Essa é a via democrática do clube. Agora, eu não posso ver isso se virar contra mim porque eu cumpro o Estatuto", explicou Tuma.

"Eu não protejo ninguém, eu protejo o Estatuto do Corinthians. As coisas têm que ser passadas à limpo. Eu virei o alvo. Não acho que é porque sou eu, é porque estamos tomando decisões de investigar tudo. É nosso papel. Até porque, hoje, poucas pessoas conhecem isso. Nós temos a Lei Geral do Esporte, que é recente, e ela tem uma previsão legal que, aquele que é parte de um órgão de fiscalização, recebe uma denúncia e não dá andamento, não manda apurar, ele passa a ser responsável pelos danos sofridos pela instituição. Então assim, associamos à questão financeira. Se houve prejuízo, eu recebi uma denúncia e não mandei investigar, eu entro com meus bens para pagar a conta. Não é só querer, nós somos obrigados. Se não, viramos solidários à qualquer prejuízo que o clube sofra", completou.