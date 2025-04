Rodrigo Garro viaja à Espanha para "tratamento inovador" no joelho

Atualização médica: Rodrigo Garro.

Nesta segunda-feira (31/03), o meio-campista Rodrigo Garro viajou à Espanha para a realização de procedimento inovador em um centro de reabilitação em Madri.

Coordenado pelo departamento médico do Corinthians, o objetivo é avançar no...

? Corinthians (@Corinthians) April 1, 2025

Em tratamento no joelho, Rodrigo Garro já havia feito uma pré-temporada diferente do restante do elenco do Corinthians. O meia estreou apenas no dia 9 de fevereiro, pela nona rodada do Campeonato Paulista, na vitória sobre o São Bernardo por 2 a 0.

Antes da final do Paulistão, contra o Palmeiras, Garro voltou a sentir fortes dores e revelou que optou por jogar o segundo jogo da decisão no sacrifício. O argentino começou como titular e ficou em campo por 79 minutos, até ser substituído. O empate sem gols deu o título ao Corinthians.