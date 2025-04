Rival nesta quarta, Huracán-ARG foi o time que marcou despedida de Marcelinho Carioca no Corinthians

? Huracán



? 19h (horário de Brasília)



?? Neo Química Arena#VaiCorinthians pic.twitter.com/NHuuPrixzw

? Corinthians (@Corinthians) March 31, 2025

Em 13 de janeiro de 2010, o time argentino encarou o Corinthians no Pacaembu em um amistoso de pré-temporada que marcou a despedida do ídolo Marcelinho Carioca com o manto do Timão. Naquela oportunidade, o clube do Parque São Jorge venceu por 3 a 0, com gols de Souza, Morais e Dentinho.

Marcelinho Carioca iniciou a partida e atuou por 45 minutos com o time que se preparava para ano de centenário do clube. A equipe que foi a campo no amistoso contra o Huracán foi: Felipe; Alessandro, Paulo André, William e Escudero; Marcelo Mattos, Jucilei, Morais e Marcelinho Carioca; Defederico e Souza.