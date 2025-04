Público da primeira rodada do Brasileirão supera recorde da última edição

Logo na primeira rodada do Brasileirão, a média de torcedores pagantes conseguiu superar as edições de 2023 e 2024, que até então eram as maiores da história da competição. Nos dez primeiros jogos, foram cerca de 26.028 pagantes por partida.

"A festa dos torcedores na arquibancada na primeira rodada comprova a força do futebol brasileiro. Esses números mostram que vamos trabalhar junto com clubes, atletas, patrocinadores, árbitros e treinadores para fazer do Brasileirão 2025 uma edição histórica", comemorou o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

Em 2023, a maior média foi de 22.322, enquanto no ano passado foi registrado 25.433 como melhor marca. Além disso, o maior público de uma única partida também foi superior. No duelo entre Flamengo e Internacional, 45.528 pessoas estiveram presentes no Maracanã.