Presidente do Flamengo sugere inclusão de emenda antirracista ao estatuto do clube

Vale ressaltar que o Flamengo foi muito criticado por não assinar a nota de repúdio da Libra (Liga do Futebol Brasileiro) contra a fala do presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, que afirmou que a Libertadores sem os clubes brasileiros seria como o "Tarzan sem a Chita".

Em comunicado oficial, o clube carioca reafirmou seu compromisso no combate ao racismo no futebol e na sociedade, mas entende que "as relações institucionais com a Conmebol devam ser conduzidas pela CBF", já que é a entidade que representa os clubes brasileiros nas competições sul-americanas.

Confira a proposta do Flamengo na íntegra:

O presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, encaminhou ontem ao presidente do Conselho Deliberativo, Ricardo Lomba, uma proposta de alteração do Estatuto Social do clube. A emenda, que integra o Plano de Governo de sua candidatura à presidência, reforça o compromisso do Flamengo no combate ao racismo estrutural e na construção de uma sociedade mais justa e igualitária.