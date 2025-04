Palmeiras treina na Academia de Futebol antes de viagem ao Peru para estreia na Libertadores

O Palmeiras deu sequência, nesta terça-feira, à preparação para a estreia na Copa Libertadores contra o Sporting Cristal, do Peru. A partida acontece nesta quinta-feira, às 19 horas (de Brasília), no Estádio Nacional do Peru.

A atividade na Academia de Futebol começou com a apresentação de um vídeo feito pela comissão técnica. Em seguida, o elenco foi até o campo para aplicar conceitos táticos para a partida em uma atividade posicional.

Para finalizar, os jogadores realizaram um trabalho técnico com objetivos e ênfase em aspectos do jogo. Novamente, o zagueiro Gustavo Gómez, recuperado de uma lesão no joelho direito, participou do treino completo e deve estar à disposição de Abel Ferreira para a estreia na Copa Libertadores, depois de desfalcar a equipe nos últimos três jogos.