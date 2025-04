Palmeiras tenta evitar pior sequência ofensiva sob comando de Abel em estreia de Libertadores

A torcida do Palmeiras não sabe o que é gritar gol há três jogos. O time comandado pelo técnico Abel Ferreira tem sofrido no setor ofensivo e, após o empate por 0 a 0 com o Botafogo, na estreia do Campeonato Brasileiro, chegou à terceira partida sem balançar as redes. Após ouvir vaias após o apito final, no Allianz Parque, o Verdão busca evitar a pior sequência de jejum sem gols desde a chegada do treinador português.

Com Abel Ferreira no comando, essa é apenas a segunda vez que o Verdão fica três jogos sem marcar. A primeira foi em julho de 2024, quando emendou derrotas para Fluminense (1 a 0) e Vitória (0 a 2), pelo Brasileirão, e Flamengo (2 a 0), pelas oitavas da Copa do Brasil.

Neste ano, Verdão marcou, pela última vez, na semifinal do Paulistão, contra o São Paulo. Na ocasião, Raphael Veiga fez de pênalti para o Alviverde, no Allianz Parque. Nos dois jogos seguintes, nas finais do Estadual, diante do Corinthians, o Palmeiras passou em branco e, ainda, deixou a desejar na criação de jogadas. Além disso, no jogo de volta, Veiga desperdiçou uma penalidade.