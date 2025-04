Palmeiras desembarca no Peru para estreia da Libertadores contra o Sporting Cristal

O Palmeiras precisa dar uma resposta para seu torcedor e terá essa oportunidade na estreia do torneio continental. O time vem de um vice no Campeonato Paulista para o Corinthians e de um empate sem gols com o Botafogo, na primeira rodada do Brasileirão, no Allianz Parque.

O zagueiro Gustavo Gómez e o meio-campista Mauricio avançaram no processo de recuperação de suas lesões e têm treinado com o elenco. Contudo, o clube faz mistério sobre a disponibilidade de ambos para o confronto. As baixas certas são Bruno Rodrigues, Paulinho e Marcos Rocha.

O Palmeiras disputa a Libertadores pela 25ª vez, sendo a décima consecutiva, sendo dono desses dois recordes entre os clubes brasileiros. Tricampeão, o Alviverde busca sua quarta taça na competição.