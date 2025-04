Manchester United perde do Nottingham Forest e fica longe do G6 do Inglês

O Manchester United foi derrotado pelo Nottingham Forest nesta terça-feira, por 1 a 0. O confronto, válido pela 30ª rodada do Campeonato Inglês, contou com um gol de Elanga para garantir a vitória do time da casa no City Ground.

Longe do G6, que oferece vagas em torneios continentais, o United tem 37 pontos e ocupa o 13º lugar a oito rodadas do final do campeonato. Já o Forest, com 57 pontos, figura na terceira colocação.

Ambas as equipes voltam a campo neste fim de semana, pela 31ª rodada da Premier League. O United enfrenta, no domingo, o rival Manchester City, no Old Trafford, às 12h30 (de Brasília). Já o Nottingham encara o Aston Villa às 13h30 de sábado, no Villa Park.