Mais Derby e estreia na Libertadores: confira a agenda do Palmeiras no mês de abril

O calendário do primeiro semestre do Palmeiras está cheio. Depois da disputa do Campeonato Paulista e estreia no Campeonato Brasileiro, o Alviverde agora se prepara para a estreia na Libertadores, contra o Sporting Cristal, do Peru, nesta quinta-feira. Este será o primeiro compromisso da equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira no mês de abril.

As equipes se enfrentam a partir das 19 horas (de Brasília), no Estádio Nacional do Peru, em Lima. Além da equipe peruana, estão no grupo H: Bolívar, da Bolívia, e Cerro Porteño, do Paraguai.

Depois da estreia fora de casa na competição continental, o Palmeiras segue a agenda de confrontos como visitante, mas dessa vez, voltando as atenções para o Campeonato Brasileiro, já que no dia 6 encara o Sport, na Ilha do Retiro, pela segunda rodada. A partida está marcada para acontecer às 18h30.