Hugo Souza sofre lesão na coxa e desfalca o Corinthians na estreia da Sul-Americana

Hugo se junta à Rodrigo Garro no departamento médico do Corinthians. O meia sofre com uma tendinopatia patelar do joelho direito, que o tirou da fase inicial do Paulista. O argentino também fez esforço para disputar a final do Estadual e, agora, viajou à Espanha para tratar o problema.

Sem Hugo e Garro, o Corinthians retorna aos gramados nesta quarta-feira, quando encara o Huracán pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. A bola rola às 19h (de Brasília), na Neo Química Arena, pelo Grupo C da competição.

Com a ausência de Hugo, a tendência é que Matheus Donelli seja mantido no gol do Timão. No último domingo, contra o Bahia, o Filho do Terrão foi titular e correspondeu. Agora, ele pode ganhar uma nova chance no 11 inicial.