Hansi Flick confirma volta de Raphinha e Cubarsí para o duelo contra o Atlético de Madrid

O Barcelona enfrenta nesta quarta o Atlético de Madrid, pela partida de volta das semifinais da Copa do Rei. Às vésperas do clássico, o técnico Hansi Flick confirmou, em coletiva de imprensa, os retornos de Raphinha e Cubarsí à equipe.

"Raphinha já está recuperado para jogar amanhã. Cubarsí está pronto para começar também, assim como Raphinha. Demos a ele tempo para se recuperar, e acho que foi a decisão certa. Ele estará pronto amanhã."

O atacante brasileiro estava sendo poupado após retorno da Seleção Brasileira, enquanto o zagueiro espanhol volta depois de ter uma lesão no tornozelo. Em contrapartida, a equipe terá uma baixa importante. O meia Dani Olmo teve uma contusão no músculo adutor da perna direita e não está à disposição. O treinador comentou como quer que o substituto do espanhol jogue.