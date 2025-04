Escalação do São Paulo: Oscar é relacionado para estreia na Libertadores

O torcedor do São Paulo ganhou uma excelente notícia. O meio-campista Oscar, desfalque na estreia no Campeonato Brasileiro, treinou com o elenco são-paulino nesta terça-feira, no CT da Barra Funda, e está relacionado para o duelo contra o Talleres, pela primeira rodada da Libertadores.

A estreia do Tricolor está marcada para esta quarta-feira, no estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba, na Argentina, às 21h30 (de Brasília). A delegação são-paulina viaja para o país vizinho ainda na tarde desta terça-feira.

Oscar ficou de fora do empate sem gols do São Paulo contra o Sport, no último sábado, no Morumbis, devido a uma lesão na região posterior da coxa esquerda. Mesmo caso de Lucas, que segue tratando um trauma no joelho direito e não joga contra o Talleres.