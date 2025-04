Eric Ramires lamenta empate do Red Bull Bragantino: "A gente queria os três pontos"

O Red Bull Bragantino empatou com o Ceará por 2 a 2 nesta segunda-feira, no Estádio Nabi Abi Chedid, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Autor do gol de empate aos 47 minutos do segundo tempo, Eric Ramires lamentou o resultado.

"A gente queria os três pontos. Começar o campeonato com um triunfo, mas infelizmente não fizemos um primeiro tempo muito bom, mas no segundo tempo a gente se impôs, botou o nosso jogo em prática. Infelizmente não conseguimos os três pontos, mas um ponto no Brasileirão é sempre importante", afirmou.