Endrick faz golaço, Real Madrid ganha na prorrogação e vai à final da Copa do Rei

Com o resultado, o Real Madrid se classificou à final da Copa do Rei. O clube conhecerá seu adversário nesta quarta-feira, quando Atlético de Madrid e Barcelona duelam no Metropolitano após empate na Catalunha.

O Real Madrid volta a campo neste sábado, às 11h15 (de Brasília), quando recebe o Valencia, pela 30ª rodada do Campeonato Espanhol. Já a Real Sociedad enfrenta o Las Palmas, fora de casa.

Os gols do jogo

Aos 16 minutos, Barrenetxea aproveitou uma sobra, venceu a marcação na corrida e chutou no contrapé de Lunin. Aos 30, o Real Madrid empatou com um golaço: após lançamento de Vinícius Júnior, Endrick bateu de cavadinha, na saída do goleiro Remiro.

Na segunda etapa, a Real Sociedad foi para cima e retomou a vantagem no placar. Aos 27 minutos, Oyarzabal cruzou e Alaba desviou contra a própria meta.

Aos 35 minutos, Oyarzabal chutou de longe e contou com desvio em Alaba para marcar o terceiro. O Real Madrid reagiu e diminuiu aos 37, quando Bellingham completou cruzamento de Vinícius Júnior.