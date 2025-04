Em baixa no São Paulo, Calleri passa pelo maior jejum no Brasileiro desde estreia

O atacante Jonathan Calleri vive seu maior jejum de gols pelo Brasileirão desde a estreia na competição. O atleta do São Paulo não marca há dez jogos, sendo oito como titular.

O último tento anotado em um jogo válido pelo torneio nacional foi no dia 3 de agosto de 2024, quando fez o único do Tricolor sobre o Flamengo, no Morumbis.

Segundo dados do Sofascore, durante as dez partidas, Calleri finalizou 12 vezes e desperdiçou quatro grandes chances. Uma delas foi na estreia contra o Sport, pelo Brasileirão. Logo aos três minutos, o atacante teve a chance de abrir o placar com um pênalti, mas mandou a cobrança por cima do gol.