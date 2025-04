Dunkerque x PSG: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Copa da França

Nesta terça-feira, pelas semifinais da Copa da França, o Paris Saint-Germain enfrenta o Dunkerque, às 16h10 (de Brasília), no Stade Pierre-Mauroy, em Lille.

O Dunkerque, time da segunda divisão francesa, é uma das surpresas da semifinal. A equipe tentar surpreender o gigante do país para chegar à final. O PSG está com o título da Ligue 1 encaminhado. Com isso, o técnico Luis Enrique deve escalar força máxima para se classificar.