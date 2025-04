Disputa na lateral direita: Giay volta a ganhar chance no Palmeiras depois de dois meses

Agustín Giay voltou a ter chance no Palmeiras depois de dois meses e seis dias. O lateral direito foi acionado por Abel Ferreira durante o empate sem gols com o Botafogo, em jogo válido pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, e fez sua quinta partida no ano.

Giay entrou aos 21 minutos do segundo tempo, na vaga de Mayke, que foi o lateral direito titular. Dos cinco jogos disputados neste ano, o argentino não foi titular em dois deles. Antes de jogar contra os cariocas, Giay tinha tido sua última chance na derrota por 2 a 1 contra o Novorizontino, no dia 25 de janeiro, pela primeira fase do Paulistão.

Antes disso, atuou também na vitória sobre a Portuguesa (2 a 0), entrando no decorrer do jogo improvisado na esquerda. Em seguida, foi titular no empate com o Noroeste (1 a 1) e na vitória sobre o Santos (2 a 1), duelo que antecedeu o confronto contra o Novorizontino. Depois disso, engatou nove jogos seguidos na banco, além de não ter sido relacionado para a semifinal contra o São Paulo.