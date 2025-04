Derrota contra o Vasco reforça problema do Santos em bolas aéreas defensivas

O Santos estreou no Campeonato Brasileiro com derrota. Após abrir o placar com Barreal, o Peixe viu o Vasco virar por 2 a 1, no Estádio São Januário, com gols de Nuno Moreira e Vegetti. Os dois gols do Cruzmaltino saíram de bolas aéreas, o que evidencia um problema do Alvinegro Praiano em 2025.

No Campeonato Paulista, dos 17 gols sofridos pelo Santos, seis foram de cabeça, o que correspondeu a pouco mais de 35%. Com os dois tentos do Vasco na estreia do Brasileirão, a porcentagem chegou, agora, a 42%.

Dos oito gols que o Santos sofreu de bolas aéreas nesta temporada, três vieram por meio de bolas paradas. Na última partida, por exemplo, Payet, em cobrança de falta, cruzou para Vegetti deslocar Brazão. Zé Ivaldo, responsável pela marcação do argentino, acabou falhando no lance e deixou o atacante livre.