Cruzeiro sofre gol no fim e perde do Unión de Santa Fe pela estreia na Sul-Americana

O Cruzeiro retorna aos gramados no próximo domingo, contra o Internacional, pela segunda rodada do Brasileirão. A bola rola às 18h30 (de Brasília), no Estádio Beira-Rio. No mesmo dia, o Unión de Santa Fe duela com o Central Córdoba, pela 12ª rodada do Campeonato Argentino. A bola rola às 15h30, no Estádio 15 de Abril.

O gol saiu aos 48 minutos da etapa final, com Diego Díaz. O atleta aproveitou a sobra na segunda trave após o escanteio cobrado e mandou para as redes.