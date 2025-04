Crias da Academia e mais: saiba quanto o Palmeiras arrecadou com negociação de jogadores em 2024

Estêvão foi vendido ao Chelsea em junho de 2024. Neste ano, o clube recebeu apenas R$ 25, 6 milhões pela negociação, dos cerca de R$ 358 milhões, valor pelo qual foi negociado com o time inglês. O restante da receita será reconhecida após a transferência definitiva do atleta, que se junta ao novo clube em julho de 2025, após a disputa do Mundial de Clubes.

De 22 vendas, 17 são jogadores oriundos da base do Palmeiras, sendo que dez deles estavam atuando na categoria "futebol profissional" e outros oito registrados como "futebol amador". Os cinco atletas que não são formados no clube são os zagueiros Antônio Carlos (R$ 410 mil) e Luan (R$ 12,5 milhões), o meio-campista Matheus Fernandes (R$ 669 mil) e os atacantes Merentiel (R$ 6,7 milhões) e Navarro (R$ 10 milhões).

(Foto: Reprodução/Palmeiras)

O Palmeiras fechou o ano de 2024 com uma receita total de R$ 1,207 bilhão e um superávit contábil de R$ 198,1 milhões.

Demonstrativo detalha compras de Paulinho e Facundo Torres

No demonstrativo, o clube revelou que desembolsou R$ 162,1 para adquirir Paulinho, do Atlético-MG, e mais R$ 89,9 para comprar Facundo Torres, do Orlando City. Esses foram os dois reforços contratados ainda em 2024. Os outros cinco (Emiliano Martínez, Bruno Fuchs, Micael, Lucas Evangelista e Vitor Roque) chegaram a partir de janeiro de 2025.