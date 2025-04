Cotado para o grupo do Flamengo no Mundial, América-MEX diz não ter sido notificado

Nesta segunda-feira, o América-MEX emitiu uma nota oficial e afirmou não ter sido notificado sobre a possibilidade de disputar o Mundial de Clubes. No último domingo, a Fifa disse "considerar" a realização de um playoff entre o clube mexicano e o Los Angeles FC para determinar o último participante do torneio, que entraria no grupo do Flamengo.

A Fifa continua a busca pelo 32º time do Mundial de Clubes. Após a exclusão de León por pertencer ao mesmo dono do Pachuca, o Grupo D está desfalcado, contando com apenas três equipes: Flamengo, Chelsea e Espérance-TUN.