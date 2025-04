Corinthians x Huracán: veja informações e prováveis escalações do jogo pela Sul-Americana

Do outro lado, o Huracán também passa por uma boa fase. O time detém uma invencibilidade de nove partidas entre todas as competições, com sete vitórias e dois empates. No Grupo A do Campeonato Argentino, é o terceiro colocado, atrás somente de Tigre e Boca Juniors.

Para o duelo, o técnico Frank Kudelka terá uma única ausência. Trata-se do lateral Tomás Guidara, que está lesionado.

O chileno Cristian Garay será o árbitro do embate, auxiliado pelos compatriotas Jose Retamal e Miguel Rocha. Juan Lara, também do Chile, comandará o VAR.

FICHA TÉCNICA



CORINTHIANS X HURACÁN-ARG

Data: 02 de abril de 2025, quarta-feira