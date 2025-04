Corinthians tem maior sequência invicta no Brasileirão desde campanha vitoriosa em 2017

Com um gol de Héctor Hernández nos acréscimos, o Corinthians arrancou um empate em 1 a 1 com o Bahia na estreia do Brasileirão neste domingo, na Arena Fonte Nova. O empate permitiu que o Timão chegasse a sua maior sequência invicta na competição desde 2017, ano em que o Alvinegro conquistou seu heptacampeonato.

A reta final do Brasileirão de 2024 foi mágica com o Corinthians. Após um empate amargo com o Internacional em Itaquera, o Timão emendou nove vitórias seguidas na competição. Com o empate deste domingo em Salvador, o clube do Parque São Jorge alcançou 11 jogos de invencibilidade no torneio.