Corinthians relembra 61 anos do Regime Militar: "Ditadura nunca mais"

Já na década de 1980, o movimento da Democracia Corinthiana foi criado, com o principal objetivo de reivindicar o fim da ditadura militar no Brasil. Jogadores do clube, como Sócrates, Casagrande, Zenon e Wladimir fizeram parte da campanha pela retomada do direito ao voto direto para presidente, o que não acontecia desde 1960.

O nome e a identidade visual do movimento "Democracia Corinthiana" foram criados pelo publicitário Washington Olivetto, que faleceu no ano passado. O Corinthians, inclusive, prestou homenagem ao profissional na partida contra o Athletico-PR, válida pelo Brasileirão do ano passado.

No período da Democracia Corinthiana, o Corinthians foi bicampeão do Paulistão, em 1982 e 1983. Antes do jogo do bicampeonato, o elenco do Timão ergueu uma faixa com a seguinte frase: "Ganhar ou perder, mas sempre com democracia".

A partir da década de 1980, concomitante à Democracia Corinthiana, a ditadura militar no Brasil foi perdendo força e, em 1985, chegou ao fim com a eleição indireta de Tancredo Neves.