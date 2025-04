Corinthians promete, mas não solicita abertura de inquérito para investigar cambismo

"Realmente foi o Conselho Deliberativo na minha pessoa, ou seja, na pessoa de seu presidente, tendo em vista as inúmeras denúncias que estávamos recebendo e ainda continuamos a receber sobre cambismo e diversas distorções no programa do Fiel Torcedor. As Comissões de Justiça e de Marketing do Conselho fizeram um trabalho bem importante no ano passado e apresentaram um relatório ao Conselho Deliberativo mostrando fatos graves no programa. Tentamos, junto a diretoria, resolver esses pontos que nos preocuparam, entretanto, até hoje não houve colaboração da administração em ajustar as questões levantadas pelo Conselho, tampouco responder aos questionamento realizados, e as denúncias sempre foram aumentando", escreveu Tuma Jr. após ser procurado pela reportagem.

"No jogo contra o Flamengo, ano passado, houve mais de 30 Boletins de Ocorrências de torcedores que se sentiram lesados e o clube não tomou providência alguma nem pediu abertura de inquérito. Com tudo isso, em novembro, objetivando proteger a instituição Corinthians, que no meu entendimento é vítima, assim como os fiéis torcedores, que acreditam em nossa instituição, solicitamos à Polícia Civil investigações com a instauração de inquérito para apurar toda e qualquer irregularidade e ilegalidade que possa estar ocorrendo. Importante registrar que o inquérito encontra-se sob segredo de justiça, portanto não posso me manifestar além disso", concluiu o presidente do principal orgão fiscalizador do clube.

Sobre o inquérito aberto e cidado por Romeu Tuma Júnior, o clube foi notificado no dia 26 de fevereiro. As respostas enviadas pelo Corinthians à Polícia foram reveladas, com exclusividade, pela Gazeta Esportiva, e você pode conferir aqui.