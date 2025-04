Corinthians divulga informações sobre venda de ingressos para duelo com o Vasco

Poupando titulares, o Corinthians estreou no Campeonato Brasileiro com empate diante do Bahia, no último domingo, em 1 a 1, na Arena Fonte Nova. O Timão ocupa a 10ª posição, com um ponto somado. Por outro lado, o Vasco venceu o Santos, também no domingo, por 2 a 1, de virada, em São Januário, e começou a competição na 3ª colocação, com três pontos conquistados.

Antes disso, o Corinthians volta a campo nesta quarta-feira, às 19 horas, quando recebe o Huracán, da Argentina, pela primeira rodada da Copa Sul-Americana, também na Neo Química Arena.