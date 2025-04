Corinthians busca empate contra o Botafogo e mantém invencibilidade no Brasileiro sub-20

Nesta terça-feira, o sub-20 do Corinthians empatou com o Botafogo, em 2 a 2, no Estádio Luso-Brasileiro, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro da categoria. Fernando Vera (contra) e Yarlen fizeram para os donos da casa, enquanto Kauã (contra) e Nicolas Araújo anotaram para o Timãozinho.

Com o resultado, o Corinthians chegou ao terceiro empate consecutivo, mas manteve a invencibilidade na competição. A equipe ocupa a sétima colocação, alcançando os seis pontos. Já o Botafogo foi aos quatro pontos e aparece na 11ª posição.

Agora, as duas equipes voltam a campo por competições diferentes. O Botafogo encara o Maricá neste sábado, às 15h (de Brasília), fora de casa, pela quarta rodada da Copa Rio sub-20. Já o Corinthians visita o São Paulo na segunda-feira (07), a partir das 20h, no CFA Laudo Natel, pela quinta rodada do Brasileiro sub-20.