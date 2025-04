Conversas são trunfo de Marcão para preparar Fluminense para estreia na Sul-Americana

"Sabemos que é um jogo difícil. O Once Caldas é uma equipe difícil de ser batida... É um time de massa, um clube de camisa. E ainda tem a altitude. Mas estou confiante que vamos fazer um bom jogo, buscando controlar as ações do adversário. O foco será parar o jogo de transição deles".

Membro da comissão técnica permanente do Fluminense entre 2014 e 2016 e de 2019 até os dias atuais. A última oportunidade em que o profissional comandou a equipe foi no início do Campeonato Carioca, durante três partidas com time alternativo. Foram dois empates e uma derrota.

A bola rola para Once Caldas e Fluminense nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Palogrande, em Manizales, na Colômbia. Além da equipe colombiana, o Tricolor Carioca ainda enfrenta Unión Española-CHI e San José-BOL no Grupo F da Copa Sul-Americana.