Com gol de Cano, Fluminense vence o Once Caldas na estreia pela Sul-Americana

O Fluminense estreou com vitória na Copa Sul-Americana, na noite desta terça-feira. Os tricolores bateram o Once Caldas (COL) por 1 a 0, no Estádio Palogrande, em Manizales. O único gol do jogo foi anotado pelo artilheiro Germán Cano, no primeiro tempo.

O resultado deixa o Fluminense na liderança do Grupo F, com três pontos. No outro confronto da primeira rodada do grupo, San Jose (BOL) e Unión Española (CHI) se enfrentam na altitude boliviana na quinta-feira.

O Tricolor volta a campo no próximo domingo, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. No Maracanã, a equipe carioca receberá o Bragantino em busca da recuperação da derrota para o Fortaleza, no último sábado. Pela Sul-Americana, o próximo compromisso será no dia 10 de abril, contra o San Jose, da Bolívia, também no Maracanã.