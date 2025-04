Com desfalques, Corinthians fecha preparação para encarar o Huracán na Sul-Americana; veja provável time

O Corinthians está pronto para a estreia na Copa Sul-Americana de 2025. Na tarde desta terça-feira, com dois desfalques, o elenco alvinegro finalizou a preparação para a partida contra o Huracán, válida pela primeira rodada do torneio continental.

No CT Dr. Joaquim Grava, os jogadores iniciaram os trabalhos com ativação na academia e rumaram ao gramado para o aquecimento. O elenco realizou dois exercícios táticos sob o comando do técnico Ramón Díaz. Jogadas de bola parada ofensivas e defensivas também foram trabalhadas.

Para o confronto, a comissão técnica do Corinthians terá dois desfalques de peso: Hugo Souza e Rodrigo Garro estão fora. O goleiro foi diagnosticado com uma lesão de grau 2 na coxa direita, enquanto o meia viajou à Espanha para tratar da tendinopatia patelar no joelho direito.