Cienciano x Atlético-MG: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Sul-Americana

Nesta terça-feira, pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, o Atlético-MG enfrenta o Cienciano, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Inca Garcilaso de la Vega.

O Cienciano já foi campeão do torneio, em 2003, e conta com a altitude para surpreender. Já o Atlético-MG ligou o sinal de alerta após a derrota na estreia do Campeonato Brasileiro.