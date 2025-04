Cerro Porteño vence o Bolívar na estreia da Libertadores e vira líder no grupo do Palmeiras

Nesta terça-feira, o Cerro Porteño venceu o Bolívar, de virada, por 4 a 2, pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores. Jonathan Torres (três vezes) e Jorge Morel marcaram os gols do time paraguaio, no Estádio General Pablo Rojas, enquanto Ramiro Vaca (duas vezes) anotou para os bolivianos.

Com este resultado, o Cerro Porteño assume a liderança do Grupo H, que tem o Palmeiras como um dos integrantes, com três pontos. O Bolívar fica na lanterna, zerado. Palmeiras e Sporting Cristal fazem o outro jogo da chave nesta quinta-feira, às 19 horas (de Brasília), no Estádio Nacional do Peru.

As equipes voltam em campo pela segunda rodada da Libertadores na próxima semana. O Cerro Porteño visita o Palmeiras, no dia 9 (quarta-feira), às 21h30, no Allianz Parque. O Bolívar recebe o Sporting Cristal, nos mesmos dia e horário, em La Paz.