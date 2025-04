Brasileiros conhecem seus grupos no Roland-Garros Junior Series e estreiam nesta quarta

"Conheço bem meus adversários, sei como eles jogam, então espero seguir com o meu plano, manter o que venho fazendo há algumas semanas e espero começar com o pé direito amanhã", disse ele.

O paulista Guilherme do Val teve que se retirar do torneio e em seu lugar entrou o catarinense Carlos Lino, que fará sua estreia no Grupo C diante do colombiano Juan Miguel Bolivar. Já o mato-grossense Livas Damazio está no Grupo D e enfrenta o uruguaio Felipe Vazquez.

Entre as meninas, a gaúcha Pietra Rivoli e a paulista Nathalia Tourinho caíram no Grupo B e também fazem o primeiro jogo do grupo.

"Estou bastante confiante para esse torneio. Estou jogando bem nas últimas semanas. É um bom grupo, com fortes adversárias, então vou me preparar bem e estar pronta para confrontos duros para apresentar um bom nível de tênis e jogar bem todos os jogos", disse Pietra.

Já a paranaense Maria Eduarda Carbone está no Grupo C e abre a rodada da Quadra 1 contra a peruana Leticia Bazan.