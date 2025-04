Barreal volta a marcar após oito meses e mira sequência no Santos

Agora, Álvaro Barreal mira uma sequência na equipe titular do Peixe. Apesar da derrota em sua estreia no 11 inicial, o argentino fez uma partida sólida e participou da criação ofensiva do time de Pedro Caixinha. Antes, em 2025, ele havia participado de alguns minutos contra a Inter de Limeira e o Corinthians, pelo Campeonato Paulista.

Com os retornos de Neymar e Soteldo, Barreal deve perder espaço no time da Baixada Santista. Cabe a ele, porém, utilizar os minutos em campo para mostrar a Pedro Caixinha seu valor e beliscar uma vaga de titular.

Com contrato de empréstimo assinado até o final de 2025, Barreal veio do Cincinnati, dos Estados Unidos. No último ano, o atleta vestiu as cores do Cruzeiro, também por empréstimo. Pelo Cabuloso, em 2024, o meia atuou em 42 partidas, marcando dois gols, além de distribuir quatro assistências.