Atual campeão, Botafogo desembarca no Chile para estreia na Copa Libertadores

O Botafogo desembarcou no Chile, no início da madrugada desta terça-feira, para a estreia da equipe na Copa Libertadores contra o Universidad de Chile. A partida acontece nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Nacional do Chile.

Atual campeão da Libertadores, o Botafogo disputa o grupo A em 2025, junto com Estudiantes, da Argentina, e Carabobo, da Venezuela, que se enfrentam nesta terça-feira, às 19 horas, no Estadio Misael Delgado. O Universidad de Chile completa a chave.

Depois de um início de ano ruim, sendo vice-campeão da Recopa Sul-Americana e da Supercopa do Brasil e eliminado na primeira fase do Campeonato Carioca, o Botafogo começa sua jornada pelo bicampeonato na principal competição do continente.