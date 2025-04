Atlético-MG empata fora de casa com o Cienciano pela estreia na Sul-Americana

O Atlético-MG empatou com o Cienciano por 0 a 0 nesta terça-feira, pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, no Estádio Inca Garcilaso de la Vega, em Cusco, no Peru.

Com o resultado, as duas equipes somaram seus primeiros pontos na competição. O Galo ocupa a segunda colocação, enquanto o Cienciano está uma posição abaixo.

O Atlético-MG volta a campo neste domingo, contra o São Paulo, pela segunda rodada do Brasileirão. A bola rola às 16h (de Brasília), no Mineirão. O Cienciano, por sua vez, enfrenta o Atlético Grau, às 12h15 do sábado, pelo Campeonato Peruano.