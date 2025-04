Após lesão de Hugo, Donelli se vê preparado para ser titular contra o Huracán: "Feliz pela oportunidade"

"Tenho encarado da melhor maneira. Estou muito feliz pela oportunidade de ajudar e contribuir com a equipe. Venho trabalhando diariamente muito forte para estar pronto e ajudar todo mundo. As expectativas são as melhores para o torneio. Viemos em uma boa sequência de um título importante. Vamos, se Deus quiser, fazer grandes jogos para conseguir a classificação. Buscaremos este título, que é tão esperado pela Fiel Torcida", afirmou o jogador.

Como de costume, o Alvinegro paulista não revelou o prazo de recuperação para a contusão de Hugo. Assim, Donelli deve seguir com a vaga até o retorno do companheiro.

O Corinthians recebe o Huracán na noite desta quarta-feira, a partir das 19h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela rodada de estreia da fase de grupos da Sul-Americana.

O Timão está no Grupo C da Sul-Americana. Além do Huracán, a chave também conta com América de Cali, da Colômbia, e Racing, do Uruguai. Somente o líder do grupo avança direto às oitavas de final da competição, enquanto o segundo passa por um playoff contra os terceiros colocados das chaves da Libertadores.