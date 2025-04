Após empate com o Ceará, Seabra admite início de jogo ruim do RB Bragantino, mas valoriza reação

Empate na estreia. Pela primeira rodada do @Brasileirao, o Red Bull Bragantino ficou no empate contra o Ceará (2 a 2). Os gols do #MassaBruta foram marcados por Nacho e Eric Ramires.

"Faltou para nossa equipe ajustar o tempo de todas as subidas de pressão, faltou agressividade para ser impositivo em duelos. O Ceará esperou a gente em bloco médio e nós não tivemos mobilidade no meio-campo. Era um time estático. Simplesmente um time totalmente sem ideias no começo do jogo", acrescentou.

Com apenas 23 minutos de jogo, o Ceará abriu 2 a 0 no placar, com gols de Pedro Raul e Marllon. Antes do intervalo, Ignacio Laquintana descontou para o RB Bragantino, aos 46. Já nos acréscimos do segundo tempo, Eric Ramires marcou e salvou um ponto para o time da casa.

Com o resultado, as duas equipes começam o Brasileirão somando um ponto cada. O RB Bragantino ocupa a 7ª posição, logo atrás do Ceará, 6º colocado.