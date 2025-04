Aniversariante, Bruno Fuchs projeta estreia do Palmeiras na Copa Libertadores diante do Sporting Cristal

? Esse ano espero e quero ser campeão com o Palmeiras, ganhar o quarto título do clube, que é o que todo mundo aqui almeja e sonha, e seguir crescendo. O Palmeiras é o time brasileiro que tem mais vitórias e a gente precisa manter isso aí, seguir crescendo, seguir evoluindo,... pic.twitter.com/Ud0fxUeHNI

Envolvido no negócio com o Atlético-MG na troca por Caio Paulista, Bruno Fuchs está emprestado ao Palmeiras até o final da temporada. Em 2024, o zagueiro fez parte da campanha do vice-campeonato do Galo na Copa Libertadores. O jogador disputou seis jogos na competição e marcou um gol.

"Espero que esse ano eu tenha um desfecho positivo na Libertadores. No ano passado, bati na trave pelo Atlético-MG, mas chegamos longe. Esse ano espero e quero ser campeão com o Palmeiras, ganhar o quarto título do clube, que é o que todo mundo aqui almeja e sonha, e seguir crescendo. O Palmeiras é o time brasileiro que tem mais vitórias e a gente precisa manter isso aí, seguir crescendo, seguir evoluindo, para sermos campeões", projetou Bruno Fuchs.

Com a camisa do Palmeiras, o zagueiro disputou apenas dois jogos. No último domingo, Fuchs saiu do banco de reservas e ficou em campo durante 24 minutos no empate entre Palmeiras e Botafogo, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, no Allianz Parque.