Zubeldía minimiza fase de Calleri ao responder sobre chance de camisa 9 ser reserva

Luis Zubeldía parece não cogitar sacar Jonathan Calleri do time titular do São Paulo, apesar da má fase do jogador que dura há tempo. Após perder um pênalti logo no início de jogo contra o Sport, no último sábado, o camisa 9 caiu ainda mais em descrédito com a torcida, entretanto, tudo leva a crer que ele ainda não corre risco de passar a figurar no banco de reservas.

Calleri soma três gols e quatro assistências em 14 jogos na atual temporada. Os números do camisa 9 não são ruins, uma vez que tem participado de um gol a cada duas partidas, em média, porém, seu desempenho geral tem deixado a desejar.

"Falei com ele no intervalo [do jogo contra o Sport], primeiro é normal que ele fique afetado emocionalmente quando não converte o pênalti, isso acontece com todos. Aconteceu com o Veiga [na final do Paulistão contra o Corinthians]. Tem que ter personalidade, caráter, hierarquia. Tudo isso Calleri tem. Então, calma e pensar no próximo jogo", afirmou Zubeldía.