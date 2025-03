Yaras ficam em oitavo lugar na etapa de Hong Kong do Circuito Mundial de Rugby Sevens

Pela terceira vez consecutiva na temporada, o Brasil alcançou as quartas de final de uma etapa do Circuito Mundial de rugby sevens. No torneio realizado em Hong Kong, no último fim de semana, as Yaras garantiram vaga no mata-mata após vencerem a China por 36 a 10, mas acabaram em oitavo lugar na competição ao serem derrotadas pela campeã Nova Zelândia (31 a 7) e pelo Japão (32 a 14).