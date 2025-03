Tchê Tchê projeta estreia do Vasco na Copa Sul-Americana: "Estamos preparados"

Após a vitória de virada sobre o Santos no último domingo, o Vasco já começou os preparativos para a estreia na Copa Sul-Americana. Nesta segunda-feira, a equipe viajou a Arequipa, no Peru, onde enfrentará o Melgar. O volante Tchê Tchê projetou a estreia do clube na competição.

"A gente sabe que a estreia dá uma ansiedade um pouco maior. Talvez também por ter um bom tempo que o clube não disputava competições sul-americanas. Acho que a gente se preparou bem, estamos preparados para essa estreia fora de casa. Sabemos que vai ser um jogo difícil, mas a gente se sente preparado para isso", comentou.

A bola rola nesta quarta-feira, às 19h (de Brasília), no Estádio Monumental Virgen de Chapi.