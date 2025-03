Semana do São Paulo tem estreia na Libertadores e "pedreira" no Brasileirão

Depois da difícil missão na Argentina, o São Paulo voltará o foco novamente para o Campeonato Brasileiro. No domingo, às 16h (de Brasília), o Tricolor visita o Atlético-MG, um dos candidatos ao título do torneio, no Mineirão.

Depois da derrota na estreia do Brasileiro para o Grêmio, por 2 a 1, o Atlético-MG também entrará em campo com a necessidade de somar três pontos. Diante de sua torcida, o Galo, que já possui um dos melhores elencos do País, ganha ainda mais força, aumentando o desafio de Lucas, Calleri e companhia.

Sem muito tempo para treinar em meio a essa maratona de jogos importantes, o São Paulo de Luis Zubeldía terá de se acostumar com essa rotina muito mais movimentada que a do primeiro trimestre, em que só havia em disputa o Paulistão. A ver como o Tricolor irá lidar com o apertado calendário do futebol brasileiro.